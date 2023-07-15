Обидчица Свитолиной выиграла "Уимблдон-2023" (видео)

Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир такого уровня

В субботу, 15 июля, чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№ 42 WTA) в финале Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023" встретилась с представительницей Туниса Онс Жабер (№ 6WTA). Именно Вондроушова на стадии полуфинала выбила из турнира украинку Элину Свитолину.

В финале травяного мейджора представительница Чехии без проблем обыграла шестую ракетку мира. Об этом сообщает "Телеграф". Итоговый счет — 6:4, 6:4. Добавим, что Вондроушова стала самой низкорейтинговой чемпионкой "Уимблдона" в истории.

Видеообзор матча Вондроушова — Жабер:

Примечательно, что это была седьмая очная встреча теннисисток, Маркета выиграла 4 матча. Вондроушова во 2-й раз сыграла в финале ТБШ и добыла первую победу. Ранее она проиграла Симоне Халеп в финал "Ролан Гаррос-2019".

Жабер трижды играла в финалах ТБШ, однако трижды проигрывала.

Ранее в рф обвинили Свитолину в подкупе соперницы на "Уимблдоне".

Напомним, украинка Людмила Киченок стала первой украинкой, которая победила на "Уимблдоне". Теннисистка в паре с хорватом Мате Павичем добыла победу в миксте.