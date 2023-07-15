Кривдниця Світоліної виграла "Вімблдон-2023" (відео)
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Вондроушова вперше у кар’єрі виграла турнір такого рівня
У суботу, 15 липня, чеська тенісистка Маркета Вондроушова (№ 42 WTA) у фіналі Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2023" зустрілася з представницею Тунісу Онс Жабер (№ 6WTA). Саме Вондроушова на стадії півфіналу вибила з турніру українку Еліну Світоліну.
У фіналі трав’яного мейджора представниця Чехії без проблем обіграла шосту ракетку світу. Про це повідомляє "Телеграф". Підсумковий рахунок — 6:4, 6:4. Додамо, що Вондроушова стала чемпіонкою "Вімблдону" з найнижчим особистим рейтингом в історії.
Відеоогляд матчу Вондроушова — Жабер:
Цікаво, що це була сьома очна зустріч тенісисток, Маркета виграла 4 матчі. Вондроушова вдруге зіграла у фіналі ТВШ і здобула першу перемогу. Раніше вона програла Сімоні Халеп у фінал "Ролан Гаррос-2019".
Жабер тричі грала у фіналах ТВШ, проте тричі програвала.
Раніше у рф звинуватили Світоліну в підкупі суперниці на "Вімблдоні".
Нагадаємо, українка Людмила Кіченок стала першою українкою, яка перемогла на "Вімблдоні". Тенісистка у парі з хорватом Мате Павичем здобула перемогу у міксті.