"Українці обожнюють договірні матчі": у рф звинуватили Світоліну в підкупі суперниці

РосЗМІ назвали поведінку українки на турнірі огидною

Українка Еліна Світоліна (№75 WTA), вибивши з "Вімблдону-2023" першу ракетку світу Ігу Свьонтек, потрапила під приціл російської пропаганди.

Російське "спортивне" видання sportbox.ru випустило статтю, в якій українку звинувачують у "договорняку". У росії називають перемогу Еліни "сумнівною".

"Українці люблять договірні матчі". Перемога Світоліної на Вімблдоні – дешева постановка?" З такою назвою вийшла безглузда стаття на російському сайті. Автор зі старту звинувачує українку в нечесності та "огидній поведінці".

У рф звинуватили Світоліну в договірному матчі

У статті йдеться про те, що іноземні вболівальники нібито не розуміють, як українка так легко пройшла першу ракетку світу. Автор тексту з посиланням на закордонні соцмережі примудряється зробити висновок, що представниця Польщі цілком могла віддати матч із "політичних міркувань", або українка сама підкупила суперницю.

"Що ж стосується звинувачень у договірному характері матчу Світоліної та Свьонтек, то можна бути впевненим — ніхто в нинішніх обставинах не виводитиме це питання в офіційну площину. Але вболівальників не обдуриш. Вони й так чудово все бачать", — пише РосЗМІ.

Крім того, в росії звернули увагу на те, що Еліна не тисне руки суперницям з країн агресорів.

"Це є прямим порушенням тенісного fair-play, але всі офіційні особи сором’язливо закривають на це очі. Через таку позицію Вімблдон постійно стрясають скандали", — йдеться у повідомленні на сайті sportbox.ru.

Нагадаємо, у півфіналі "Вімблдону-2023" Еліна зустрінеться з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою. Цей поєдинок буде показаний в Україні безкоштовно. Додамо, що букмекери не на боці Світоліної.