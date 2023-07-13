"Украинцы обожают договорные матчи": в рф обвинили Свитолину в подкупе соперницы

РосСМИ назвали поведение украинки на турнире отвратительным

Украинка Элина Свитолина (№75 WTA), выбив из "Уимблдона-2023" первую ракетку мира Игу Свентек, попала под прицел российской пропаганды.

Российское "спортивное" издание sportbox.ru выпустило статью, в которой украинка обвиняется в "договорняке". В рф называют победу Элины "сомнительной".

"Украинцы обожают договорные матчи". Победа Свитолиной на Уимблдоне — дешевая постановка?" С таким заглавием вышла нелепая статья на российском сайте. Автор со старта обвиняет украинку в нечестности и "отвратительном поведении".

В рф обвинили Свитолину в договорном матче

В статье говорится, что иностранные болельщики якобы не понимают, как украинка так легко прошла первую ракетку мира. Автор текста со ссылкой на зарубежные соцсети умудряется сделать вывод, что представительница Польши вполне могла отдать матч по "политическим соображениям", либо украинка сама подкупила соперницу.

"Что же касается обвинений в договорном характере матча Свитолиной и Свентек, то можно быть уверенным — никто в нынешних обстоятельствах не будет выводить этот вопрос в официальную плоскость. Но болельщиков не обманешь. Они и так прекрасно все видят", — пишет РосСМИ

Кроме того, в рф обратили внимание на то, что Элина не пожимает руки соперницам из стран агрессоров.

"Это является прямым нарушением теннисного fair-play, но все официальные лица стыдливо закрывают на это глаза. Из-за такой позиции Уимблдон постоянно сотрясают скандалы", — гласит сообщение на сайте sportbox.ru.

Напомним, в полуфинале "Уимблдона-2023" Элина встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Этот поединок будет показан в Украине бесплатно. Добавим, что букмекеры не на стороне Свитолиной.