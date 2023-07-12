Свитолина - Вондроушова: букмекеры заинтриговали прогнозом на полуфинал "Уимблдона"

Специалисты отдают небольшое предпочтение сопернице украинки

В четверг, 13 июля, Элина Свитолина (№75 WTA) на Турнире Большого Шлема (ТБШ) проведет полуфинальный матч с Маркетой Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии. В четвертьфинале украинка сенсационно выбила из соревнований первую ракетку мира.

По мнению букмекеров, шансы теннисисток практически равны, правда специалисты все-таки считают Вондроушову небольшой фавориткой полуфинала. Об этом сообщает Favbet.

На победу Свитолиной букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,05-2,12. В то же время триумф Вондроушовой оценивается коэффициентом 1,73-1,86. Отметим, Favbet оценивает вероятность успеха украинки в 47%, а чешской теннисистки — в 53%.

Прогноз букмекеров на матч Свитолина — Вондроушова

Favbet: (победа Свитолиной 2,12 — победа Вондроушовой 1,86)

William Hill: (2,10 — 1,73)

Bwin: (2,05 — 1,78)

Напомним, на "Уимблдоне-2023" Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс, бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софию Кенин из США (7:6, 6:2), нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9) и Игу Свентек из Польши (5:7, 7:6 (7:5), 2:6).

Напомним, в октябре 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Украинка вернулась в большой теннис только в апреле 2023 года.