Світоліна — Вондроушова: букмекери заінтригували прогнозом на півфінал "Вімблдону"

Фахівці віддають невелику перевагу суперниці українки

У четвер, 13 липня, Еліна Світоліна (№75 WTA) на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) проведе півфінальний матч із Маркетою Вондроушової (№42 WTA) з Чехії. У чвертьфіналі українка сенсаційно вибила зі змагань першу ракетку світу.

На думку букмекерів, шанси тенісисток практично рівні, щоправда, фахівці все-таки вважають Вондроушову невеликою фавориткою півфіналу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Світоліної букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,05-2,12. У той самий час тріумф Вондроушової оцінюється коефіцієнтом 1,73-1,86. Зазначимо, Favbet оцінює ймовірність успіху українки у 47%, а чеської тенісистки — у 53%.

Прогноз букмекерів на матч Світоліна — Вондроушова

Favbet: (перемога Світоліної 2,12 — перемога Вондроушової 1,86)

William Hill: (2,10 — 1,73)

Bwin: (2,05 — 1,78)

Нагадаємо, на "Вімблдоні-2023" Еліна обіграла легендарну американку Вінус Вільямс, бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софію Кенін із США (7:6, 6:2), нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9) та Ігу Свьонтек із Польщі (5:7, 7:6 (7:5), 2:6).

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Українка повернулася у великий теніс лише у квітні 2023 року.