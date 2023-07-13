Історична перемога: українка виграла "Вімблдон" у міксті

Вперше представниця України виграла "Вімблдон" на дорослому рівні

У четвер, 13 липня, українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем зіграла у фіналі "Вімблдону-2023" у міксті. Напередодні українка Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал Турніру Великого Шлему (ТВШ) в одиночному розряді, поступившись у півфіналі Маркеті Вондроушовій.

У фінальному поєдинку Кіченок та Павич зіграли проти китаянки Сюй Іфань та Йорана Флігена з Бельгії. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3 на користь українсько-хорватської пари. Про це повідомляє "Телеграф".

Відеоогляд фіналу Кіченок/Павич — Іфань/Фліген буде доступний тут пізніше.

Для Кіченок це був дебютний фінал та перемога на ТВШ у кар’єрі. Павич раніше перемагав на ТВШ п’ять разів (3 рази в парі, 2 рази в міксті), також він перемагав на Олімпійських іграх (парний розряд).

Зазначимо, востаннє українці грали у фіналі "Вімблдону" у міксті у 2005 році – тоді це вдалося Тетяні Перебійніс. Крім того, Олена Татаркова у 1999 році виступила у фіналі трав’яного ТВШ у жіночому парному розряді.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка рф підтримала Україну перед Вімблдоном. Також змусила понервувати росіян своєю новою заявою найкраща тенісистка світу Іга Свьонтек. До речі, представниця Польщі програла Еліні Світоліній у чвертьфіналі ТВШ.