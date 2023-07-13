Историческая победа: украинка выиграла "Уимблдон" в миксте

Впервые представительница Украины выиграла "Уимблдон" на взрослом уровне

В четверг, 13 июля, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем сыграла в финале "Уимблдона-2023" в миксте. Накануне украинка Элина Свитолина не сумела выйти в финал Турнира Большого Шлема (ТБШ) в одиночном разряде, уступив в полуфинале Маркете Вондроушовой.

В финальном поединке Киченок и Павич сыграли против китаянки Сюй Ифань и Йорана Флигена из Бельгии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3 в пользу украинско-хорватской пары. Об этом сообщает "Телеграф".

Видеообзор финала Киченок/Павич — Ифань/Флиген будет доступен здесь позднее.

Для Киченок это был дебютный финал и победа на ТБШ в карьере. Павич до этого побеждал на ТБШ пять раз (3 раза в паре, 2 раза в миксте), также он брал "золото" на Олимпийских играх (парный разряд).

Отметим, в последний раз украинцы играли в финале "Уимблдона" в миксте в 2005 году – тогда это удалось Татьяне Перебийнис. Кроме того, Елена Татаркова в 1999 году выступила в финале травяного ТБШ в женском парном разряде.

Ранее сообщалось, что первая ракетка россии поддержала Украину перед Уимблдоном. Также заставила понервничать россиян своим новым заявлением лучшая теннисистка мира Ига Свентек. К слову, представительница Польши проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале ТБШ.