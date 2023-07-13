Свитолина не сумела выйти в финал "Уимлдона", уступив Вондроушовой

Украинка покидает турнир с гордо поднятой головой

В четверг, 13 июля, Элина Свитолина (№75 WTA) на Турнире Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023" провела полуфинальный матч с Маркетой Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии. Накануне украинка сенсационно выбила из соревнований первую ракетку мира.

Поединок завершился уверенной победой Вондроушовой со счетом 6:3, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф". В первом сете украинка без шансов уступила сопернице, а во втором Элине чуть-чуть не хватило для камбэка.

Статистика матча Свитолина - Вондроушова

Полный видеообзор матча Свитолина — Вондроушова будет доступен здесь позднее.

В финале Маркета сыграет против нейтральной спортсменки из Беларуси Арины Соболенко (№2 WTA) или Унс Джабир из Туниса (№6 WTA).

Отметим, на "Уимблдоне-2023" Свитолина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (6:4, 6:3), бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софию Кенин из США (7:6, 6:2), нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)) и Игу Свентек из Польши (5:7, 7:6 (7:5), 2:6). Украинка повторила свой лучший результат в карьере, дойдя до полуфинальной стадии ТБШ.

Напомним, в октябре 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Украинка вернулась в большой теннис только в апреле 2023 года. Тем не менее уже в мае Элина выиграла первый трофей после возвращения на корт.