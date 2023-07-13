Світоліна не зуміла вийти у фінал "Вімлдона", поступившись Вондроушовій

Українка залишає турнір із гордо піднятою головою

У четвер, 13 липня, Еліна Світоліна (№75 WTA) на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2023" провела півфінальний матч із Маркетою Вондроушової (№42 WTA) із Чехії. Напередодні українка сенсаційно вибила зі змагань першу ракетку світу.

Поєдинок завершився впевненою перемогою Вондроушової з рахунком 6:3, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф". У першому сеті українка без шансів поступилася суперниці, а в другому Еліні трохи не вистачило для камбека.

Статистика матчу Світоліна - Вондроушова

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Вондроушова:

У фіналі Маркета зіграє проти нейтральної спортсменки з Білорусі Арини Соболенко (№2 WTA) або Унс Джабір із Тунісу (№6 WTA).

Зазначимо, на "Вімблдоні-2023" Світоліна обіграла легендарну американку Вінус Вільямс (6:4, 6:3), бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софію Кенін із США (7:6, 6:2), нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)) та Ігу Свьонтек з Польщі (5:7, 7:6 (7:5), 2:6). Українка повторила свій найкращий результат у кар’єрі, дійшовши до півфінальної стадії ТВШ.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Українка повернулася у великий теніс лише у квітні 2023 року. Проте вже у травні Еліна виграла перший трофей після повернення на корт.