Свитолина заплакала на "Уимблдоне", говоря об Украине (видео)

Украинка покидала корт в слезах

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) расплакалась на пресс-конференции после матча 1/2 финала Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023" против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии.

Об этом сообщает The Tennis Letter. Элина не сдержала эмоций после вопроса журналиста об Украине и заплакала.

– Ощущаешь ли за собой силу Украины во время соревнований?

– Конечно, большая поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат, — сказала Свитолина.

Напомним, на "Уимблдоне-2023" Свитолина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (6:4, 6:3), бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софию Кенин из США (7:6, 6:2), нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)) и Игу Свентек из Польши (5:7, 7:6 (7:5), 2:6). Украинка повторила свой лучший результат в карьере на травяном ТБШ.

Добавим, в октябре 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Элина вернулась в большой теннис только в апреле 2023 года.