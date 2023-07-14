Світоліна заплакала на "Вімблдоні", говорячи про Україну (відео)

Українка покидала корт у сльозах

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) розплакалася на пресконференції після матчу 1/2 фіналу Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2023" проти Маркети Вондроушової (№42 WTA) з Чехії.

Про це повідомляє The Tennis Letter. Еліна не стримала емоцій після питання журналіста про Україну та заплакала.

– Чи відчуваєш силу України під час змагань?

– Звісно, велика підтримка. Я одержала багато повідомлень від різних людей. Неймовірно, що вони були зі мною весь час. Сподіваюся, вони продовжать, — сказала Світоліна.

Нагадаємо, на "Вімблдоні-2023" Світоліна обіграла легендарну американку Вінус Вільямс (6:4, 6:3), бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), Софію Кенін із США (7:6, 6:2), нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)) та Ігу Свьонтек з Польщі (5:7, 7:6 (7:5), 2:6). Українка повторила свій найкращий результат у кар’єрі на трав’яному ТВШ.

Додамо, у жовтні 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Еліна повернулася у великий теніс лише у квітні 2023 року.