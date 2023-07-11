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Рукостискань не буде: перша ракетка Білорусі несподівано підтримала ідею Світоліної

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Соболенко та Світоліна
Соболенко та Світоліна. Фото Getty Images

Глядачі мають знати, чому українки не тиснуть руку білорускам та росіянкам

Перша ракетка Білорусі Арина Соболенко на подив багатьох вирішила підтримати заклик екс-першої ракетки України Еліни Світоліної до міжнародних тенісних організацій зробити офіційною відмову наших спортсменок тиснути руку представницям країн-агресорок.

У своєму недавньому інтерв’ю Соболенко зазначила, що її дуже засмучує момент, коли після матчу з українками їх починають освистувати, пише портал Metro.

На думку білоруської спортсменки, глядачам важливо пояснити те, що відбувається, та аргументувати рішення українок.

"Це справді складна ситуація. Я згодна з Еліною Світоліною, що хтось має оголосити в соціальних мережах, що рукостискань не буде, щоб гравці не залишали корт з таким хейтом. Напевно, перед матчем має бути оголошення про рукостискання. Я маю на увазі., було б добре, якби публіка справді знала, що відбувається. У відсутності рукостискань є причина", – зазначила вона.

Нещодавно Світоліна та Соболенко зустрічалися на "Ролан-Гаррос" і після матчу наша спортсменка не потиснула руку суперниці. Після цього з трибун почав розноситися свист із боку невдоволених уболівальників.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Світоліна здійснила мрію переселенців із України.

Теги:
#Теніс #Вімблдон #Білорусь #Еліна Світоліна