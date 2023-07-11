Рукостискань не буде: перша ракетка Білорусі несподівано підтримала ідею Світоліної
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Глядачі мають знати, чому українки не тиснуть руку білорускам та росіянкам
Перша ракетка Білорусі Арина Соболенко на подив багатьох вирішила підтримати заклик екс-першої ракетки України Еліни Світоліної до міжнародних тенісних організацій зробити офіційною відмову наших спортсменок тиснути руку представницям країн-агресорок.
У своєму недавньому інтерв’ю Соболенко зазначила, що її дуже засмучує момент, коли після матчу з українками їх починають освистувати, пише портал Metro.
На думку білоруської спортсменки, глядачам важливо пояснити те, що відбувається, та аргументувати рішення українок.
"Це справді складна ситуація. Я згодна з Еліною Світоліною, що хтось має оголосити в соціальних мережах, що рукостискань не буде, щоб гравці не залишали корт з таким хейтом. Напевно, перед матчем має бути оголошення про рукостискання. Я маю на увазі., було б добре, якби публіка справді знала, що відбувається. У відсутності рукостискань є причина", – зазначила вона.
Нещодавно Світоліна та Соболенко зустрічалися на "Ролан-Гаррос" і після матчу наша спортсменка не потиснула руку суперниці. Після цього з трибун почав розноситися свист із боку невдоволених уболівальників.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Світоліна здійснила мрію переселенців із України.