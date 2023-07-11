Рукопожатий не будет: первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала идею Свитолиной
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Зрители должны знать, почему украинки не жмут руку белорускам и россиянкам
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко на удивление многих решила поддержать призыв экс-первой ракетки Украины Элины Свитолиной к международным теннисным организациям сделать официальным отказ наших спортсменок пожимать руку представительницам стран-агрессорок.
В своем недавнем интервью Соболенко отметила, что ее очень расстраивает момент, когда после матча с украинками их начинают освистывать, пишет портал Metro.
По мнению белорусской спортсменки, зрителям важно объяснить происходящие и аргументировать решение украинок.
"Это действительно сложная ситуация. Я согласна с Элиной Свитолиной, что кто-то должен объявить в социальных сетях, что рукопожатий не будет, чтобы игроки не покидали корт с таким хейтом. Наверное, перед матчем должно быть объявление о рукопожатиях. Я имею в виду, было бы хорошо, если бы публика действительно знала, что происходит. У отсутствия рукопожатий есть причина", – отметила она.
Недавно Свитолина и Соболенко встречались на "Ролан-Гаррос" и после матча наша спортсменка не пожала руку сопернице. После этого с трибун начал разноситься свист со стороны недовольных болельщиков.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Свитолина осуществила мечту переселенцев из Украины.