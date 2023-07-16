20-летний Алькарас обыграл Джоковича и стал победителем Уимблдона-2023 (видео)

Испанец выиграл трофей впервые в карьере

В Лондоне состоялся финал мужской сетки Уимблдона-2023.

В решающем матче победу праздновал 20-летний испанец Карлос Алькарас, который обыграл 36-летнего серба Новака Джоковича, пишет "Телеграф".

Встреча завершилась победой испанца со счетом 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

После проигранной с разгромом первой партии молодой теннисист собрался и взял тяжелый сет на тай-брейке. Уже в третьей партии Алькарас не оставил шансов сербу, отдав ему лишь один гейм. В решающем сете испанец без особых проблем выиграл со счетом 6:4.

Отметим, что для Алькараса это первая победа на Уимблдоне в карьере.

Напомним, что в женской сетке победительницей стала обидчица украинки Элины Свитолиной чешка Маркета Вондроушова. Наша спортсменка проиграла будущей победительнице турнира на стадии полуфинала со счетом 0:2 (2:6, 4:6). Ранее Свитолина никогда не доходила до полуфинала Уимблдона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинка Людмила Киченок стала первой украинкой, которая победила на "Уимблдоне". Теннисистка в паре с хорватом Мате Павичем добыла победу в миксте.