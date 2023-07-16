20-річний Алькарас обіграв Джоковича і став переможцем Вімблдону-2023 (відео)

Іспанець виграв трофей вперше у кар’єрі

У Лондоні відбувся фінал чоловічої сітки Вімблдону-2023.

У вирішальному матчі перемогу святкував 20-річний іспанець Карлос Алькарас, який обіграв 36-річного серба Новака Джоковича, пише "Телеграф".

Зустріч завершилася перемогою іспанця з рахунком 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Після програної з розгромом першої партії молодий тенісист зібрався та взяв важкий сет на тай-брейку. Вже у третій партії Алькарас не залишив шансів сербу, віддавши лише один гейм. У вирішальному сеті іспанець без особливих проблем виграв із рахунком 6:4.

Зазначимо, що для Алькараса це перша перемога на Вімблдоні у кар’єрі.

Нагадаємо, що у жіночій сітці переможницею стала кривдниця українки Еліни Світоліної чешка Маркета Вондроушова. Наша спортсменка програла майбутній переможниці турніру на стадії півфіналу з рахунком 0:2 (2:6, 4:6). Раніше Світоліна ніколи не доходила до півфіналу Вімблдону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українка Людмила Кіченок стала першою українкою, яка перемогла на "Вімблдоні". Тенісистка у парі з хорватом Мате Павичем здобула перемогу у міксті.