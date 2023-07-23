Украинская теннисистка в драматичном финале уступила россиянке

Украинка проиграла второй финал подряд

Украинская теннисистка Катерина Байндл не смогла победить в финале грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В решающем матче турнира наша спортсменка играла против россиянки Марии Тимофеевой (№246 WTA) и уступила в трех сетах.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу россиянки, которая выступала под нейтральным флагом.

В первой партии россиянка взяла верх со счетом 6:3, а второй сет украинка выиграла с аналогичным результатом. В решающем сете что-то явно не складывалось у нашей спортсменки, в результате чего она уступила с разгромным счетом 0:6.

Интересно, что это была первая встреча теннисисток и Байндл считалась ее фавориткой.

Кроме того, для украинки в карьере это был второй финал турнира WTA. В своем первом финале она, к сожалению, проиграла. К слову, для Тимофеевой это также дебютный титул WTA в карьере.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 23 июля молодая украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла очередной профессиональный турнир. Она добыла волевую победу на турнире в Испании над третьей сеянной Джессикой Понше из Франции.