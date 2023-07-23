21-летняя украинская теннисистка совершила сумасшедший камбек и взяла титул

Украинка выиграла седьмой титул в карьере

Молодая украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла очередной профессиональный турнир.

23 июля она стала победительницей турнира ITF в испанском городе Витория-Гастейс, передает "Телеграф".

В финале соревнований 21-летняя украинка добыла волевую победу над третьей сеянной Джессикой Понше из Франции.

Встреча затянулась на три сета и длилась более полутора часов.

Первый сет француженка выиграла без особых проблем со счетом 6:3, и уже во второй партии вела в счете 4:0, когда Снигур смогла перевернуть все с ног на голову.

Сперва украинка отыграла шесть геймов подряд, после чего уничтожила соперницу в решающей партии, отдав ей лишь один гейм.

Дарья Снигур (Украина, 6) — Джессика Понше (Франция, 3) — 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

На пути к финалу в Испании Снигур обыграла Себастьянну Шилипоти из Швейцарии, испанок Джорджину Гарсию-Перес и Марину Бассольс, а также представительницу Китая Бай Чжуосюань.

Для 21-летней спортсменки это уже седьмой титул в карьере. Последний титул Дарья завоевала в Дубае в 2021 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась после матча 1/2 финала Уимблдона.