"Учитывая войну в Украине": теннисистов из рф послали вслед за русским кораблем

Российских теннисистов не желают видеть на Открытом чемпионате Польши.

Организаторы турнира опубликовали объявление, где "настоятельно рекомендовали" не регистрироваться представителям страны-агрессора на соревнования.

"Учитывая ситуацию в Украине и вооруженную агрессию россии на этих территориях, просьба не подавать заявки на LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100 игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Эти теннисисты не будут допущены ни на турнир, ни в комплекс "Козерки". Мы не гарантируем этим людям места в Академии", — пишут организаторы.

Отметим, что женский теннисный турнир Kozerki Open пройдет с 7 по 13 августа, мужчины выйдут на корты спустя неделю.

Действующим чемпионом среди мужчин является чех Томаш Махач, а в женском в прошлом году победу праздновала чешка Катержина Синякова.

Все матчи турнира состоятся в городке Гродзиск-Мазовецкий.

Ранее "Телеграф" писал, что украинка Людмила Киченок стала первой украинкой, которая победила на "Уимблдоне". Теннисистка в паре с хорватом Мате Павичем добыла победу в миксте.