"З огляду на війну в Україні": тенісистів з рф послали слідом за російським кораблем

Російських тенісистів не бажають бачити на Відкритому чемпіонаті Польщі.

Організатори турніру опублікували оголошення, де "настійно рекомендували" не реєструватись представникам країни-агресора на змагання.

"Враховуючи ситуацію в Україні та збройну агресію росії на цих територіях, прохання не подавати заявки на LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100 гравців, які представляють такі країни, як росія та Білорусь. Ці тенісисти не будуть допущені ні на турнір, ні до комплексу "Козерки". Ми не гарантуємо цим людям місця в Академії", — пишуть організатори.

Зазначимо, що жіночий тенісний турнір Kozerki Open пройде з 7 по 13 серпня, чоловіки вийдуть на корти за тиждень.

Чинним чемпіоном серед чоловіків є чех Томаш Махач, а в жіночому минулого року перемогу святкувала чешка Катержина Синякова.

Усі матчі турніру відбудуться у містечку Гродзіськ-Мазовецький.

Раніше "Телеграф" писав, що українка Людмила Кіченок стала першою українкою, яка перемогла на "Вімблдоні". Тенісистка у парі з хорватом Мате Павичем здобула перемогу у міксті.