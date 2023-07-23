21-річна українська тенісистка зробила божевільний камбек та взяла титул

Українка виграла сьомий титул у кар’єрі

Молода українська тенісистка Дар’я Снігур виграла черговий професійний турнір.

23 липня вона стала переможницею турніру ITF в іспанському місті Віторія-Гастейс, повідомляє "Телеграф".

У фіналі змагань 21-річна українка здобула вольову перемогу над третьою сіяною Джесікою Понше із Франції.

Зустріч затяглася на три сети і тривала понад півтори години.

Перший сет француженка виграла без особливих проблем із рахунком 6:3, і вже у другій партії вела у рахунку 4:0, коли Снігур змогла перевернути все з ніг на голову.

Спочатку українка відіграла шість геймів поспіль, після чого знищила суперницю у вирішальній партії, віддавши їй лише один гейм.

Дар’я Снігур (Україна, 6) — Джесіка Понше (Франція, 3) — 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

На шляху до фіналу в Іспанії Снігур обіграла Себастьянну Шилипоті зі Швейцарії, іспанок Джорджіну Гарсію-Перес та Марину Бассольс, а також представницю Китаю Бай Чжуосюань.

Для 21-річної спортсменки це вже сьомий титул у кар’єрі. Останній титул Дар’я здобула у Дубаї у 2021 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна розплакалася після матчу 1/2 фіналу Вімблдону.