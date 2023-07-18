Феноменальне повернення: Світоліна показала найкращий прогрес серед усіх тенісисток світу

Українка пропустила 2022 рік через народження доньки

Одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна після виходу до півфіналу Вімблдону-2023 піднялася у світовому рейтингу на 49 позицій.

Як пише "Великий теніс України", наша спортсменка піднялася із 76 на 27 місце.

Цікаво, що Світоліна показала найкращий прогрес у рейтингу WTA серед усіх тенісисток топ-100 за останні два тижні.

Крім Світоліної кращий прогрес у топ-100 також показали:

Софія Кенін — з 128 місця на 91 (+37)

Мірра Андрєєва — зі 102 місця на 66 (+36)

Маркета Вондроушова — з 42 місця на 10 (+32)

Цікаво, що українка повернулася на корт на початку квітня, і тоді в неї взагалі не було рейтингу. Це пов’язано з тим, що вона припиняла кар’єру через вагітність і не виступала у 2022 році.

У чемпіонських перегонах після завершення Вімблдону Світоліна посідає 22-е місце. При цьому наша спортсменка зіграла найменшу кількість турнірів серед учасниць топ-50 WTA Race.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення виступів на Вімблдоні Світоліна розплакалася, коли говорила про Україну.