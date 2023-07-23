Українська тенісистка у драматичному фіналі поступилася росіянці

Українка програла другий фінал поспіль

Українська тенісистка Катерина Байндл не змогла перемогти у фіналі ґрунтового турніру серії WTA 250 у Будапешті (Угорщина).

У вирішальному матчі турніру наша спортсменка грала проти росіянки Марії Тимофєєвої (№246 WTA) і поступилася у трьох сетах.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь росіянки, яка виступала під нейтральним прапором.

У першій партії росіянка взяла гору з рахунком 6:3, а другий сет українка виграла з аналогічним результатом. У вирішальному сеті щось явно не складалося у нашої спортсменки, у результаті вона поступилася з розгромним рахунком 0:6.

Цікаво, що це була перша зустріч тенісисток, і Байндл вважалася її фавориткою.

Крім того, для українки у кар’єрі це був другий фінал турніру WTA. У своєму першому фіналі вона, на жаль, програла. До речі, для Тимофєєвої це також дебютний титул WTA у кар’єрі.

Раніше "Телеграф" писав, що 23 липня молода українська тенісистка Дар’я Снігур виграла черговий професійний турнір. Вона здобула вольову перемогу на турнірі в Іспанії над третьою сіяною Джесікою Понше із Франції.