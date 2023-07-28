Слідом за російським кораблем: російську тенісистку депортували з Чехії

У країну не пустять і інших спортсменок із росії

Поліція Чехії не пустила до країни російську тенісистку, яка приїхала на турнір WTA у Празі.

Як повідомляє БТУ, під час перевірки в аеропорту спортсменку розгорнули та наказали залишити країну.

При цьому ім’я спортсменки поки що не розкривається.

Організатори турніру кажуть, що під час змагань нібито громадянство росіянок мали приховувати. Також вони зазначили, що зв’язалися з рештою учасниць з російськими та білоруськими паспортами та попросили їх не їхати до Праги.

Цікаво, що місяць тому уряд Чехії заборонив своїм спортсменам та командам брати участь у змаганнях на російській землі, також заборонивши росіянам приїжджати на змагання до них.

Зазначимо, що тиждень тому Польща також не пустила на турнір WTA російські тенісистки. Їм заздалегідь сказали, щоби вони не планували поїздку. Про аналогічне рішення заявляла і Литва. Там пообіцяли не допустити росіян до юніорських змагань на території своєї країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відома тенісистка вибачилася за гру у парі із росіянкою.