"Дуже шкодую": відома тенісистка вибачилася за гру в парі з росіянкою на Вібмлдоні

Норвежка заявила про свою підтримку українському народу

Відома норвезька тенісистка Ульрікке Ейкері вибачилася за те, що зіграла на Вімблдоні-2023 у парі з росіянкою Олександрою Пановою.

У коментарі SVT Ейкері зазначила, що мала ухвалити рішення не погоджуватися ставати парою для росіянки, але не зробила цього.

"Озираючись назад, я хотіла б подумати про це раніше, але, на жаль, я цього не зробила. Мені дуже шкода. Я дуже шкодую про свій вибір, враховуючи ситуацію, що склалася. Я повністю підтримую Україну".

Я рішуче виступаю проти вторгнення росії в Україну і співчуваю українцям, які страждають", – сказала 30-річна спортсменка.

Після гри на Вімблдоні багато хто почав критикувати Ейкері за її вибір і лише зараз вона вирішила пролити світло на свою позицію.

Зазначимо, що пара Ейкері-Панова програла вже в другому раунді парного розряду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна розплакалася на прес-конференції після матчу 1/2 фіналу Турніру Великого Шолома "Вімблдон-2023" проти Маркети Вондроушової із Чехії.