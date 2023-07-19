"Дуже шкодую": відома тенісистка вибачилася за гру в парі з росіянкою на Вібмлдоні
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Норвежка заявила про свою підтримку українському народу
Відома норвезька тенісистка Ульрікке Ейкері вибачилася за те, що зіграла на Вімблдоні-2023 у парі з росіянкою Олександрою Пановою.
У коментарі SVT Ейкері зазначила, що мала ухвалити рішення не погоджуватися ставати парою для росіянки, але не зробила цього.
"Озираючись назад, я хотіла б подумати про це раніше, але, на жаль, я цього не зробила. Мені дуже шкода. Я дуже шкодую про свій вибір, враховуючи ситуацію, що склалася. Я повністю підтримую Україну".
Я рішуче виступаю проти вторгнення росії в Україну і співчуваю українцям, які страждають", – сказала 30-річна спортсменка.
Після гри на Вімблдоні багато хто почав критикувати Ейкері за її вибір і лише зараз вона вирішила пролити світло на свою позицію.
Зазначимо, що пара Ейкері-Панова програла вже в другому раунді парного розряду.
Раніше "Телеграф" писав про те, що українська тенісистка Еліна Світоліна розплакалася на прес-конференції після матчу 1/2 фіналу Турніру Великого Шолома "Вімблдон-2023" проти Маркети Вондроушової із Чехії.