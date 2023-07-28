Залишиться без громадянства: відому спортсменку чекає серйозне покарання за прославлення росії

Дроб’язко — уродженка Москви, а громадянкою Литви вона стала 1993 року

Відома литовська спортсменка Маргарита Дроб'язко серйозно поплатиться за те, що поїхала зніматися в шоу російської олімпійської чемпіонки та дружини дмитра пєскова Тетяни Навки.

Як повідомляє LRT, Міністерство внутрішніх справ Литви просить президента країни позбавити її громадянства.

Там заявили, що участь 51-річної Дроб'язко у шоу росіянки сприяє формуванню образу росії як великої країни.

У МВС також уточнили, що спортсменка отримує винагороду за участь у шоу Навкі.

"Заходи, в яких бере участь Дроб’язко, сприяють формуванню образу росії як великої країни, яка організовує виняткові світові події, тим самим сприяючи розвитку наративу про "російський світ" та зміцнення влади правлячого режиму в російській федерації", — зазначили у відомстві.

Цікаво, що Дроб’язко — уродженка Москви, а громадянкою Литви вона стала 1993 року, щоб представляти цю країну на Олімпійських іграх. Останнім часом вона живе та працює в росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російську тенісистку вигнали із Чехії.