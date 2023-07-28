Скандал вокруг фехтовальщицы Харлан: есть первая большая победа Украины

27 июля украинку дисквалифицировали на 60 дней

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая отказалась жать россиянке руку на чемпионате мира, автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Фейсбук.

"Уже есть первый результат. Продолжается работа по снятию "черной карточки" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта", — отметил он.

Напомним, что 26 июля фехтовальщица получила "черную карточку" за то, что не пожала руку Анне Смирновой из россии. Инцидент произошел после того, как Харлан победила соперницу на чемпионате мира. Россиянка после поражения начала жаловаться и подала апелляцию, которую в итоге удовлетворили и исключили нашу спортсменку с турнира.

Дисквалификация лишила украинку не только возможности продолжить выступления на ЧМ, но и на любых ближайших соревнованиях, которые пройдут в течение 60 дней с момента наказания.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ха Харлан заступился известный миллиардер Ричард Брэнсон.