Скандал навколо фехтувальниці Харлан: є перша велика перемога України

27 липня українку дискваліфікували на 60 днів

Українська фехтувальник Ольга Харлан, яка відмовилася тиснути росіянці руку на чемпіонаті світу, автоматично кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Парижі.

Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Фейсбук.

"Вже є перший результат. Продовжується робота зі зняття "чорної картки" для подальших змагань Ольги та недопущення аналогічних ситуацій в інших видах спорту", - зазначив він.

Нагадаємо, що 26 липня фехтувальниця отримала "чорну картку" за те, що не потиснула руку Ганні Смирновій з росії. Інцидент трапився після того, як Харлан перемогла суперницю на чемпіонаті світу. Росіянка після поразки почала скаржитися та подала апеляцію, яку в результаті задовольнили та виключили нашу спортсменку з турніру.

Дискваліфікація позбавила українку не лише можливості продовжити виступи на ЧС, а й на будь-яких найближчих змаганнях, які відбудуться протягом 60 днів з моменту покарання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ха Харлан заступився відомий мільярдер Річард Бренсон.