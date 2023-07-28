"Подала плохой пример": в рф боятся последствий демарша легенды спорта Исинбаевой

Россияне никак не простят Исинбаеву за ее слова

Обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева своим резким признанием о своем отношении к россии подала плохой пример молодежи.

Такое заявление сделал российский эксперт по продвижению Тимур Батиралиев в комментарии росСМИ.

Он считает, что решение Исинбаевой не стоит критиковать, так как у нее могли быть на это свои причины.

"Единственное, сейчас это очень сильно отразится на молодежи. Кто-то начнет рьяно ее поддерживать, а кто-то, наоборот, выскажется против ее действий и ее заявлений. В любом случае она подала плохой пример", — сказал он.

Батиралиев при этом подчеркнул, что никто не имеет права взять и вычеркнуть заслуги Исинбаевой из истории, даже если она об этом будет просить сама.

"Ее имя все-таки будет вписано в историю олимпийской сборной россии. Вопрос в том, скольким людям в таком случае она подаст негативный пример, ведь она когда-то вдохновляла многих спортсменок", — добавил он.

Напомним, что недавно Исинбаева назвала себя "человеком мира" и отреклась от звания майора, заявив, что оно является "номинальным". Эти слова вызвали бурю критики у нее на родине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас Исинбаева проживает в Испании.