"Подала поганий приклад": у росії бояться наслідків демаршу легенди спорту Ісінбаєвої

Росіяни ніяк не пробачать Ісінбаєвій за її слова

Власниця 28 світових рекордів Олена Ісінбаєва своїм різким визнанням про своє ставлення до Росії подала поганий приклад молоді.

Таку заяву зробив російський експерт із просування Тимур Батіралієв у коментарі росЗМІ.

Він вважає, що рішення Ісінбаєвої не варто критикувати, оскільки у неї могли бути на це свої причини.

"Єдине, зараз це дуже сильно позначиться на молоді. Хтось почне завзято її підтримувати, а хтось, навпаки, висловиться проти її дій та її заяв. У будь-якому разі вона подала поганий приклад", — сказав він.

Батиралієв при цьому наголосив, що ніхто не має права взяти і викреслити заслуги Ісінбаєвої з історії, навіть якщо вона про це проситиме сама.

"Її ім’я таки буде вписано в історію олімпійської збірної росії. Питання в тому, скільком людям у такому разі вона подасть негативний приклад, адже вона колись надихала багатьох спортсменок", — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Ісінбаєва назвала себе "людиною миру" і зреклася від звання майора, заявивши, що воно є "номінальною". Ці слова викликали шквал критики в неї на батьківщині.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз Ісінбаєва проживає в Іспанії.