Мировая огласка помогла украинке

В рф началась истерика после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал украинскую саблистку Ольгу Харлан. Накануне украинка получила дисквалификацию за то, что отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в дуэли на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия).

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо россиянин Дмитрий Носов в комментарии "Матч ТВ" обвинил президента МОК Томаса Баха в мерзком поступке. По мнению Носова, МОК не имел права давать Харлан прямую путевку на Олимпийские игры в Париже.

"Это очередная "уникальная" ситуация вокруг Олимпийских игр. Я такого еще не встречал. Она не красит Олимпийские игры. Мерзкий и низкий поступок от Томаса Баха, который обнажает его сущность и обнажает сущность олимпийского движения", — заявил Носов.

Четырехкратный олимпийский чемпион (сабля) Виктор Кровопусков считает, что решение МОК по Харлан приведет к хаосу в фехтовании.

"Если МОК сделает исключение ради украинской спортсменки Харлан и простит ее, то в фехтовании наступит хаос. Все зададутся вопросом: а почему тогда для нас не делают подобных исключений? Мы что, находимся на другом уровне? Это будет несправедливо по отношению ко всем остальным", — цитирует Кровопускова RT.

Депутат Госдумы рф и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что на МОК кто-то повлиял.

"Это, мягко говоря, конформизм, непонятно. Что касается Харлан, то она сумела убедить судей в своей невиновности. С этим случаем еще надо разбираться", – сказала Журова в комментарии ТАСС.

Серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен считает, что МОК, дав Харлан путевку на Олимпиаду, пошел против своих принципов и правил.

"Это невозможное решение. МОК рубит сук, на котором сидит. Это неуважение к самим себе, опустили себя ниже плинтуса, идут на поводу у других сборных, уничтожают себя, свои законы и правила. Это рождает нехороший прецедент.

Если что‑то похожее повторится, люди будут ссылаться на этот случай. МОК абсолютно несостоятельны, ведут себя как подкаблучники, которыми можно управлять, манипулировать и делать все, что угодно. Они подстилки", — цитирует Чен "Матч ТВ".

Напомним, Харлан отказалась пожать руку Смирновой, выставив перед собой саблю. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать руки, проявив таким образом уважение друг к другу. FIE проигнорировала протест российской стороны, однако все равно дисквалифицировала Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

После огласки в ситуацию вмешался МОК, который выделил квоту для Харлан на Олимпиаде в Париже, а также призвал проявлять чуткость к украинским атлетам в дальнейшем. Позднее FIE отменила дисквалификацию Харлан, разрешив ей выступить на командном турнире в Милане.