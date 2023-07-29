Дисквалификация Харлан не отменена, а приостановлена: Украина требует справедливости

Появились новые подробности в скандале на ЧМ-2023 по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) так и не сняла дисквалификацию с украинки Ольги Харлан, которая отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия).

Об этом в комментарии "Сіспільне Спорт" рассказал Президент федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев. FIE допустила украинку к командному турниру в Милане, однако настаивает на дисквалификации спортсменки после соревнований. Международная федерация думает, что украинская сторона проглотит это решение, ведь в ближайшие 2 месяца больших соревнований в фехтовании не предвидится, а потому дисквалификация будет носить формальный характер. При этом ФФУ собирается подать апелляцию, если FIE не отменит "черную карточку" Харлан.

"FIE считает, что мы этим удовлетворимся и не будем настаивать на отмене этой дисквалификации. Думаю, у них такой ход мыслей.

Возможно, отменят эту "черную карточку". В противном случае, возможно, мы будем продолжать настаивать на ее отмене. Хотя это будет более политический шаг, чтобы они признали, что они не правы, когда принимали такое решение", – заявил Ильяшев.

Напомним, в первом раунде ЧМ-2023 в индивидуальной сабле Харлан после своей победы отказалась жать руку Смирновой. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы. К слову, в рф началась истерика из-за решения МОК.

Харлан успешно выступила в командном турнире, дойдя со сборной четвертьфинала турнира, а в фехтовании после скандала в Милане изменят правила.