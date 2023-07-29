Сборная Украины выбила фаворитов на чемпионате мира, Харлан нанесла решающий удар (видео)

Украинки сразятся с американками в 1/4 финала ЧМ-2023 по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Милане (Италия). Украинки выступали в полном составе вместе с Ольгой Харлан, которую накануне дисквалифицировали за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

В субботу, 29 июля, украинки провели два матча, в которых добыли две уверенные победы. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины (Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая) в 1/16 финала ЧМ-2023 прошли команду Узбекистана — 45:27, Ольга провела 2 мини-поединка. В следующем раунде наша команда выбила итальянок (4-е сеяные), который считались фаворитками на домашнем турнире. Итоговый счет — 45:33.

Отметим, в четвертьфинале Украина под 13-м номером посева встретится с 5 сеяными — командой США. Американки накануне прошли Индию и Китай. Поединок запланирован на 30 июля.

Решающий удар Харлан в матче против Италии

Напомним, украинке разрешили выступить на командном турнире только после того, как в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК). Международная федерация фехтования (FIE) сняла дисквалификацию с Харлан, правда, не отменив при этом "черную" карточку.

Ранее сообщалось, что после скандала с Харлан FIE изменила правила в фехтовании.