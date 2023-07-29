Збірна України вибила фаворитів на чемпіонаті світу, Харлан завдала вирішальний удар (відео)

Українки змагатимуться з американками у 1/4 фіналу ЧС-2023 з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу у Мілані (Італія). Українки виступали у повному складі разом з Ольгою Харлан, яку напередодні дискваліфікували за відмову потиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій.

У суботу, 29 липня, українки провели два матчі, у яких здобули дві впевнені перемоги. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова й Олена Кравацька) в 1/16 фіналу ЧС-2023 пройшли команду Узбекистану — 45:27, Ольга провела 2 мініпоєдинки. У наступному раунді наша команда вибила італійок (4 сіяні), які вважалися фаворитками на домашньому турнірі. Підсумковий рахунок — 45:33.

Зазначимо, у чвертьфіналі Україна під 13-м номером посіву зустрінеться із 5 сіяними — командою США. Американки напередодні пройшли Індію та Китай. Поєдинок заплановано на 30 липня.

Вирішальний удар Харлан у матчі проти Італії

Нагадаємо, українці дозволили виступити на командному турнірі лише після того, як у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Міжнародна федерація фехтування (FIE) зняла дискваліфікацію з Харлана, щоправда, не скасувавши при цьому "чорну" картку.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з Харлан FIE змінила правила у фехтуванні.