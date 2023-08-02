Украинский шахматный функционер сыграл в футбол с бывшим помощником медведева, а затем отшутился (видео)

Чиновник не видит никаких проблем в дружеском матче с россиянином

Исполнительный директор Федерации шахмат Украины (ФШУ), первый вице-президент ФШУ Юрий Гнип сыграл в футбол против президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, который работал помощником бывшего президента рф дмитрия медведева. Примечательно, что ФШУ перед стартом Кубка мира в Баку (Азербайджан) предупредила украинцев о недопустимости действий, которые опорочат имидж Украины.

Футбольная игра состоялась 1 августа. В матче соревновались спортсмены Кубка мира, среди которых был Гнип, а также представители ФИДЕ и Федерации шахмат Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ в Twitter. К слову, спортсмены победили со счетом 8:6.

Гнип после футбольного матча пошутил, что не смог нанести травму Дворковичу, ведь тот стоял на воротах, передает tribuna со ссылкой на Facebook первого вице-президента ФШУ. Также шахматный функционер отметил, что не жал руку россиянам и не делал с ними совместных фото, чтобы не допустить скандалов. А вот сыграть в футбол с влиятельным россиянином во время войны, похоже, для Гнипа не является чем-то скандальным.

Юрий Гнип сыграл в футбол против россиянина Аркадия Дворковича

Напомним, ФШУ выдала рекомендации для украинцев после скандала на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия), где украинка Ольга Харлан не пожала руку Анне Смирновой после своей победы. В итоге нашу саблистку дисквалифицировали, однако после огласки и вмешательства Международного олимпийского комитета (МОК) Международная федерация фехтования (FIE) приостановила бан украинки.