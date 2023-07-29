Укр

"Вынужденное решение": чемпион Европы отрекся от россии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Владимир Федосеев Новость обновлена 29 июля 2023, 12:15
Владимир Федосеев. Фото twitter.com/sport_ru_portal

Массовый побег российских спортсменов продолжается

Российский шахматист Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении. Накануне гроссмейстер из рф Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.

Соответствующий комментарий Федосеева доступен на lenta.ru. 28-летний Владимир, занимающий в мировом рейтинге 60-е место, заявил, что не хочет больше играть за рф.

"Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за россию в каких-либо соревнованиях", – сказал Федосеев.

Отметим, в 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он выигрывал "бронзу" на континентальном первенстве в 2014 году и на чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

Добавим, на днях стало известно, что российский гроссмейстер Антон Демченко, занимающий 137-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), также будет выступать за Словению. Об этом сообщает официальный сайт FIDE. Антон является чемпионом Европы 2021 года.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты.

Напомним, двухкратный чемпион мира по шахматам (командный турнир) Ян Непомнящий отказался выступать за сборную россии.

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#Россия #Шахматы