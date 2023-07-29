"Вынужденное решение": чемпион Европы отрекся от россии

Массовый побег российских спортсменов продолжается

Российский шахматист Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении. Накануне гроссмейстер из рф Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.

Соответствующий комментарий Федосеева доступен на lenta.ru. 28-летний Владимир, занимающий в мировом рейтинге 60-е место, заявил, что не хочет больше играть за рф.

"Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за россию в каких-либо соревнованиях", – сказал Федосеев.

Отметим, в 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он выигрывал "бронзу" на континентальном первенстве в 2014 году и на чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

Добавим, на днях стало известно, что российский гроссмейстер Антон Демченко, занимающий 137-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), также будет выступать за Словению. Об этом сообщает официальный сайт FIDE. Антон является чемпионом Европы 2021 года.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты.

Напомним, двухкратный чемпион мира по шахматам (командный турнир) Ян Непомнящий отказался выступать за сборную россии.