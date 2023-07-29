"Вимушене рішення": чемпіон Європи зрікся росії

Масова втеча російських спортсменів продовжується

Російський шахіст Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну росії й перейшов у команду Словенії. Напередодні гросмейстер із рф Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.

Відповідний коментар Федосєєва доступний на lenta.ru. 28-річний Володимир, який займає у світовому рейтингу 60-е місце, заявив, що не хоче більше грати за рф.

"Це — рішення, яке змінює все життя. Це — вимушене рішення. Я більше не хочу грати за росію в будь-яких змаганнях", — сказав Федосєєв.

Зазначимо, 2013-го шахіст став чемпіоном Європи у віковій категорії до 18 років. Також він вигравав "бронзу" на континентальній першості у 2014 році та на чемпіонаті світу серед юнаків до 20 років.

Додамо, днями стало відомо, що російський гросмейстер Антон Демченко, який посідає 137-е місце у рейтингу FIDE (Міжнародна шахова федерація), також виступатиме за Словенію. Про це повідомляє офіційний сайт FIDE. Антон є чемпіоном Європи 2021 року.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти.

Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу з шахів (командний турнір) Ян Непомнящий відмовився виступати за збірну росії.