На шахматном турнире может вспыхнуть очередной скандал из-за рукопожатий

Украинские и российские шахматисты могут встретиться на Кубке мира в Баку (Азербайджан). Международная федерация шахмат (FIDE) допускает гроссмейстеров из стран-агрессоров на международные соревнования согласно рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Накануне Федерация шахмат Украины (ФШУ) рекомендовала не жать руки представителям стран-агрессоров на соревнованиях, из-за чего в рф началась истерика. К примеру, предатель Украины Сергей Карякин в комментарии Р-Спорт назвал действия украинский властей "антироссийскими".

"Меня совершенно не удивляют подобные вещи, это продолжение их антироссийской политики. Здесь ничего нового я не вижу, давно ничего хорошего от представителей Украины не жду", — сказал Карякин, который до 2009 года представлял Украину, а после начала войны на Донбассе стал ярым пропагандистом кремля.

Исполнительный директор Федерации шахмат россии (ФШР) Александр Ткачев назвал бредом рекомендации для украинских шахматистов.

"Реагировать на это не надо. Рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после – это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит. Комментировать этот бред даже не хочется", — цитирует Ткачева ТАСС.

Российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Украина якобы собирается превратить Кубок мира в "политический форум".

"Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость.

К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живет за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после нее обязательны", — цитирует Шипова ТАСС.

Ранее ФШУ выступила с публичным заявлением:

Заявление Федерации шахмат Украины перед Кубком мира-2023

Ранее на чемпионате мира по фехтовании вспыхнул скандал — украинка Ольга Харлан после победы не пожала руку россиянке Анне Смирновой. Украинку дисквалифицировали на 60 дней, однако под влиянием общественности решение организаторов было пересмотрено.