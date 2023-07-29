Жодних рукостискань: у рф звинуватили Україну в русофобії

На шаховому турнірі може спалахнути черговий скандал через рукостискання

Українські та російські шахісти можуть зустрітися на Кубку світу у Баку (Азербайджан). Міжнародна федерація шахів (FIDE) допускає гросмейстерів із країн-агресорів на міжнародні змагання згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Напередодні Федерація шахів України (ФШУ) рекомендувала не тиснути руки представникам країн-агресорів на змаганнях, через що в росії почалася істерика. Наприклад, зрадник України Сергій Карякін у коментарі Р-Спорт назвав дії української влади "антиросійськими".

"Мене зовсім не дивують подібні речі, це продовження їхньої антиросійської політики. Тут нічого нового я не бачу, давно нічого хорошого від представників України не чекаю", — сказав Карякін, який до 2009 року представляв Україну, а після початку війни на Донбасі став затятим пропагандистом кремля.

Виконавчий директор Федерації шахів росії (ФШР) Олександр Ткачов назвав маячнею рекомендації для українських шахістів.

"Реагувати на це не треба. Рукостискання до партії, привітання суперника з перемогою після – це вікова традиція, яка була і буде стільки, скільки існують шахи, і жодна рекомендація цього не змінить. Коментувати цю маячню навіть не хочеться", — цитує Ткачова ТАСС.

Російський гросмейстер Сергій Шипов заявив, що Україна нібито збирається перетворити Кубок світу на "політичний форум".

"Українське керівництво, у тому числі шахове, збирається перетворити Кубок світу на політичний форум, де всі дружно засуджуватимуть росію, а українців зроблять страждальцями та борцями за справедливість.

До шахів це не має жодного відношення, і я сподіваюся, що українські товариші, більшість з яких давно живе за кордоном, будуть поводитися пристойно, оскільки за законами шахів рукостискання перед партією і після неї обов’язкові", — цитує Шипова ТАСС.

Раніше ФШУ виступила із публічною заявою:

Заява Федерації шахів України перед Кубком світу-2023

Раніше на чемпіонаті світу з фехтування спалахнув скандал — українка Ольга Харлан після перемоги не потиснула руку росіянці Анні Смірновій. Українку дискваліфікували на 60 днів, проте під впливом громадськості рішення організаторів було переглянуто.