Моторошна травма голкіпера "Дніпро-1": з’явилася інформація про стан футболіста

Українець уже вийшов на зв’язок із фанатами

Голкіпер СК "Дніпро-1" Євген Волинець серйозно травмувався у грі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Панатинаїкосу" (2:2).

Як повідомляє ТаТоТаке, у футболіста діагностували струс мозку 3-го ступеня.

Через таке пошкодження спортсмен може пропустити 2-3 тижні. Офіційно про терміни відновлення у клубі Волинця наразі не повідомляли.

Страшну травму страж воріт отримав під час зіткнення з Паласіосом, коли суперник на швидкості влетів у голову голкіпера. З поля Волинця відносили на ношах, після чого його відправили до однієї з лікарень Афін.

Сам воротар уже вийшов на зв’язок і у своїх соцмережах подякував, хто підтримав його.

"Дякую всім за слова підтримки! Все ок", — написав він.

До речі, СК "Дніпро-1" закінчив свої виступи у Лізі чемпіонів, оскільки у першій зустрічі програв із рахунком 1:3.

Тепер команда з Дніпра продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому раунді кваліфікації зіграє проти чеської "Славії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом СК "Дніпро-1" може залишити головний бомбардир.