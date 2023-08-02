Не лише Італія: у голкіпера збірної України з’явився несподіваний варіант
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Українські голкіпери мають попит у Європі
Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін дедалі ближче до того, щоб залишити УПЛ. Раніше він мав варіант з переходом в італійський "Інтер", а тепер з’явилася й інша пропозиція.
Як пише видання L’Interista, у послугах молодого футболіста зацікавлена португальська "Бенфіка".
Боси португальської команди вже розпочали переговори з донецьким "Шахтарем". Зокрема, вони намагаються з’ясувати питання суми відступних.
Щодо "Інтера", то фіналіст Ліги чемпіонів тривалий час вів переговори з "Шахтарем", але через високі фінансові запити української команди трансфер так і не відбувся.
Також команду може змінити і український голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Як повідомляє Marca, іспанський клуб боїться втратити футболіста безкоштовно через рік і у зв’язку з цим згоден продати його за 8 мільйонів євро вже цього літа. При цьому поки що залишається незрозумілим, чи є в його послугах зацікавлені клуби.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що форвард збірної України Артем Довбик найближчим часом може перебратися до чемпіонату Іспанії.