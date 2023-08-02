Не только Италия: у голкипера сборной Украины появился неожиданный вариант

Украинские голкиперы пользуются спросом в Европе

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин все ближе к тому, чтобы покинуть УПЛ. Ранее у него был вариант с переходом в итальянский "Интер", а теперь появилось и другое предложение.

Как пишет издание L'Interista, в услугах молодого футболиста заинтересована португальская "Бенфика".

Боссы португальской команды уже начали переговоры с донецким "Шахтером". В частности, они пытаются выяснить вопрос о сумме отступных.

Что касается "Интера", то финалист Лиги чемпионов длительное время вел переговоры с "Шахтером", но из-за высоких финансовых запросов украинской команды трансфер так и не состоялся.

Отметим, что также команду может сменить и украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Как сообщает Marca, испанский клуб боится потерять футболиста бесплатно через год и в связи с этим согласен продать его за 8 миллионов евро уже этим летом. При этом пока остается неясным, есть ли в его услугах заинтересованные клубы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время может перебраться в чемпионат Испании.