Жуткая травма голкипера "Днепр-1": появилась информация о состоянии футболиста

Украинец уже вышел на связь с фанатами

Голкипер СК "Днепр-1" Евгений Волынец серьезно травмировался в игре квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" (2:2).

Как сообщает ТаТоТаке, у футболиста диагностировали сотрясение мозга 3-й степени.

Из-за такого повреждения спортсмен моет пропустить 2-3 недели. Официально о сроках восстановления в клубе Волынца пока не сообщали.

Жуткую травму страж ворот получил во время столкновения с Паласиосом, когда соперник на скорости влетел в голову голкипера. С поля Волынца уносили на носилках, после чего его отправили в одну из больниц Афин.

Сам вратарь уже вышел на связь и в своих соцсетях поблагодарил, кто поддержал его.

"Спасибо всем за слова поддержки! Все ок", — написал он.

К слову, СК "Днепр-1" закончил свои выступления в Лиге чемпионов, так как в первой встрече проиграл со счетом 1:3.

Теперь же команда из Днепра продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем раунде квалификации сыграет против чешской "Славии".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время СК "Днепр-1" может покинуть главный бомбардир.