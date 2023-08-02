Обокрали на 500 тысяч долларов: знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой воров
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Преступники использовали разные методы конспирации, чтобы их не поймали
На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала известного украинского футболиста на 500 тысяч долларов. Накануне в этом регионе произошел вопиющий инцидент на футбольном поле.
По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, тщательно готовясь к преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.
Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они нанесли потерпевшим ущерба на сумму более 500 тысяч долларов. По информации "Украинской правды", потерпевшим является Александр Кучер, который сейчас возглавляет "Днепр-1".
Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.
Кучер завершил игровую карьеру в 2020 году. На его счету 57 матчей за национальную команду.
Напомним, "Днепр-1" вылетел из отбора Лиги чемпионов, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу". Теперь днепряне сыграют в квалификации Лиги Европы.