Обокрали на 500 тысяч долларов: знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой воров

Преступники использовали разные методы конспирации, чтобы их не поймали

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала известного украинского футболиста на 500 тысяч долларов. Накануне в этом регионе произошел вопиющий инцидент на футбольном поле.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, тщательно готовясь к преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они нанесли потерпевшим ущерба на сумму более 500 тысяч долларов. По информации "Украинской правды", потерпевшим является Александр Кучер, который сейчас возглавляет "Днепр-1".

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Кучер завершил игровую карьеру в 2020 году. На его счету 57 матчей за национальную команду.

Напомним, "Днепр-1" вылетел из отбора Лиги чемпионов, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу". Теперь днепряне сыграют в квалификации Лиги Европы.