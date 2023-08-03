В "Днепре-1" подтвердили трансфер Довбика, но есть есть одна проблема

Украинский форвард вскоре станет игроком "Жироны"

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что в ближайшие два дня ситуация с трансфером форварда сборной Украины Артема Довбика в испанскую "Жирону" прояснится.

Соответствующий комментарий футбольного функционера приводит "Футбол TIME" на YouTube. В Днепре-1 отметили, что трансфер, вероятно, уже бы состоялся, если бы не наличие третьей стороны. Датский ФК "Митьюлланд" владеет 50% прав на игрока. Тем не менее в клубе заверили, что вскоре Артем таки станет нападающим "Жироны" и присоединится к Виктору Цыганкову.

"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в "Жироне" и, пожалуй, не играл бы с "Панатинаикосом", а тренировался бы с Цыганковым.

Думаю, что день-два и ситуация будет решена. Та цена, которую мы сначала для себя в голове сложили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду", – сказал Фридман.

В кампании 2022/23 Довбик забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.

Напомним, предметный интерес к Довбику проявила лишь "Жирона". По информации СМИ, испанский клуб заплатит за нападающего около 6 млн евро, а матч против "Панатинаикоса" (2:2) якобы стал для игрока последним в "Днепре-1".