Еще один украинец может оказаться в АПЛ: игрок проявил себя на молодежном Евро

Футболист заинтересовал тренера Английской премьер-лиги (АПЛ)

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Славии" и молодежной сборной Украины Максиму Таловерову, который вместе с "молодежкой" дошел до полуфинала Евро-2023 (U-21).

Об этом сообщает Sport.ua. По информации источника, скауты Молотобойцев посетили все матчи молодежной сборной Украины на ЧЕ-2023, просматривая игрока.

Сообщается, что 23-летний центральный защитник приглянулся лично главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу. Шотландскому менеджеру нравится умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия украинского футболиста.

Однако, даже если английский клуб и купит украинца, первый сезон он наверняка проведет в аренде ради игровой практики.

Добавим, контракт Таловерова принадлежит "Славии". Первую часть прошлого сезона он выступал на правах аренды за "Слован" Либерец, а в январе переехал в аренду в ЛАСК (Австрия). В кампании 2022/2023 центрбек провел 13 матчей за ЛАСК и 16 – за "Слован" (2 гола и 1 ассист). Контракт украинца с чешским клубом действует до лета 2026 года.

По состоянию на сегодня в АПЛ играют 5 украинцев: Виталий Миколенко ("Эвертон"), Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Илья Забарный ("Борнмут").

К слову, Максимом ранее интересовались немецкие "Вердер" и "Айнтрахт".

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик в ближайшее время перейдет в "Жирону".