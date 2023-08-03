Одноклубника Зинченко настигла карма после шутки про украинца (видео)

Бразилец, наверное, уже пожалел о сказанных словах

Бразильский форвард "Арсенала" Габриэл Жезус пропустит старт сезона из-за травмы. Недавно бразилец шутил про травматичность защитника Канониров Александра Зинченко, который 2 августа во второй раз стал отцом.

О повреждении Жезуса сообщила пресс-служба Пушкарей на официальном сайте английского клуба. По информации источника, Габриель пропустил товарищескую игру с "Монако" из-за травмы колена, футболист пройдет обследование.

В то же время football.london сообщает, что Жезус вылетел из игры как минимум на несколько недель и точно пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (6 августа).

На днях, Жезус во время записи видео для клубного канала, услышав сирену автомобиля скорой помощи, сказал, что это такси для Зинченко. Таким образом, бразилец пошутил о травматичности украинского футболиста.

В прошлом сезоне Жезус сыграл в 33 играх на клубном уровне, отметившись 11 голами и 8 ассистами.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в список пяти лучших трансферов лондонского "Арсенала" при Микеле Артете. Напомним, Александр также вошел в рейтинг лучших футболистов мира на своей позиции.