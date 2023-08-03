Одноклубника Зінченка наздогнала карма після жарту про українця (відео)

Бразилець, напевно, вже пошкодував про сказані слова

Бразильський форвард "Арсеналу" Габріел Жезус пропустить старт сезону через травму. Нещодавно бразилець жартував про травматичність захисника Каноніров Олександра Зінченка, який 2 серпня вдруге став батьком.

Про ушкодження Жезуса повідомила пресслужба Пушкарів на офіційному сайті англійського клубу. За інформацією джерела, Габріель пропустив товариську гру з "Монако" через травму коліна, футболіст пройде обстеження.

Водночас football.london повідомляє, що Жезус вилетів із гри як мінімум на кілька тижнів і точно пропустить матч за Суперкубок Англії проти "Манчестер Сіті" (6 серпня).

Днями Жезус під час запису відео для клубного каналу, почувши сирену автомобіля швидкої допомоги, сказав, що це таксі для Зінченка. Таким чином, бразилець пожартував про травматичність українського футболіста.

Минулого сезону Жезус зіграв у 33 іграх на клубному рівні, відзначившись 11 голами та 8 асистами.

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив до списку п’яти найкращих трансферів лондонського "Арсеналу" при Мікелі Артеті. Нагадаємо, Олександр також увійшов до рейтингу найкращих футболістів світу на своїй позиції.