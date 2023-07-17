Зінченко знову потрапив до списку найкращих в Англії

Українець провів лише один сезон за "Арсенал"

Захисник збірної України Олександр Зінченко потрапив до списку п’яти найкращих трансферів лондонського "Арсеналу" за наставника Мікеля Артета.

Рейтинг опублікувало видання Caughtoffside.

"Зінченко виявився для Артети ключем до того, щоб змусити цю команду справді грати так, як він хотів. Вони не були б справжніми претендентами на титул без українського гравця", — пишуть журналісти.

Повністю рейтинг виглядає так:

Деклан Райс; Мартін Едегор; Габріель Могальяйнс; Габріель Жезус; Олександр Зінченко.

Водночас журналісти визнали трансфер колишнього вінгера донецького "Шахтаря" Вілліана з "Челсі" до "Арсеналу" у 2020 році найгіршим за час роботи 41-річного Артети.

"Це був безкоштовний трансфер, тож це не стало великою тратою грошей. Але Вілліан був жахливий у своєму єдиному сезоні в Арсеналі і не мав нічого спільного з тим чудовим талантом, який ми бачили протягом стільки років у Челсі", — зазначають автори рейтингу. .

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Зінченко отримав зізнання у США.