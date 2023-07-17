Зинченко снова попал в список лучших в Англии

Украинец провел лишь один сезон за "Арсенал"

Защитник сборной Украины Александр Зинченко попал в список пяти лучших трансферов лондонского "Арсенала" при наставнике Микеле Артете.

Рейтинг опубликовало издание Caughtoffside.

"Зинченко оказался для Артеты ключом к тому, чтобы заставить эту команду действительно играть так, как он хотел. Они не были бы настоящими претендентами на титул без украинского игрока", — пишут журналисты.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Деклан Райс; Мартин Эдегор; Габриэль Могальяйнс; Габриэль Жезус; Александр Зинченко.

В то же время журналисты признали трансфер бывшего вингера донецкого "Шахтера" Виллиана из "Челси" в "Арсенал" в 2020 году самым плохим за время работы 41-летнего Артеты.

"Это был бесплатный трансфер, так что это не стало большой тратой денег. Но Виллиан был ужасен в своем единственном сезоне в Арсенале и не имел ничего общего с тем замечательным талантом, который мы видели в течение стольких лет в Челси", — отмечают авторы рейтинга.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Зинченко получил признание в США.