Зинченко снова попал в список лучших в Англии
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Украинец провел лишь один сезон за "Арсенал"
Защитник сборной Украины Александр Зинченко попал в список пяти лучших трансферов лондонского "Арсенала" при наставнике Микеле Артете.
Рейтинг опубликовало издание Caughtoffside.
"Зинченко оказался для Артеты ключом к тому, чтобы заставить эту команду действительно играть так, как он хотел. Они не были бы настоящими претендентами на титул без украинского игрока", — пишут журналисты.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Деклан Райс;
- Мартин Эдегор;
- Габриэль Могальяйнс;
- Габриэль Жезус;
- Александр Зинченко.
В то же время журналисты признали трансфер бывшего вингера донецкого "Шахтера" Виллиана из "Челси" в "Арсенал" в 2020 году самым плохим за время работы 41-летнего Артеты.
"Это был бесплатный трансфер, так что это не стало большой тратой денег. Но Виллиан был ужасен в своем единственном сезоне в Арсенале и не имел ничего общего с тем замечательным талантом, который мы видели в течение стольких лет в Челси", — отмечают авторы рейтинга.
Ранее "Телеграф" писал, что недавно Зинченко получил признание в США.